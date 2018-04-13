Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Antalya'da toplandı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında kurulan Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Antalya'da toplanarak kamu kurumlarının yöneticilerinden bilgi aldı.

TBMM'deki 4 siyasi partinin oybirliği ile kurulan Madde Bağımlığı Araştırma Komisyonu, Antalya'da buluştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim Salonu'ndaki toplantıya Komisyon Başkanı Ak Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Ak Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, Vali Yardımcısı Hamdi Bolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Antalya Emniyet Müdür Vekili Ramazan Ahmet Taşır, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve kamu kurumlarının yöneticileri katıldı.

Toplantıda konuşan komisyon başkanı Yılmaz Tezcan, uyuşturucu ticaretinde Türkiye'nin kavşak noktada bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin uyuşturucu ticareti konusunda en riskli ülkelerden biri olduğunu belirten Tezcan, "Doğal uyuşturucuların yüzde 90'dan fazlası Afganistan'da üretiliyor. Batıya genelde Türkiye üzerinden geçiyor. Avrupa Birliği ülkelerinde üretilen birtakım sentetik uyuşturucular da doğuya yine Türkiye üzerinden gidiyor" dedi. Arz ve talebin önlenememesi durumunda tedavide yüz güldürücü sonuçlar alınamayacağına vurgu yapan Tezcan, "Arz ve talebin önlenmesi konusunda başarıya ulaşırsak uyuşturucu maddenin önüne geçmiş oluruz" dedi.

Toplantıda kamu yöneticileri, uyuşturucu madde konularında yaptıkları çalışmaları ve beklentilerini komisyona aktardı.

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