Madde bağımlılarına tuğlalı önlem

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da atıl durumda bulunan ve madde bağımlılarının barınağı haline gelen binanın açık kapı ve pencereleri tuğlayla örüldü.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'ndeki bir sitede inşaat halindeki binalara uyuşturucu bağımlılarının girdiği ve uyuşturucu madde kullandıkları, binalara ve çevresine zarar verdikleri, sitede ikamet edenlerin rahatsız edildiği ihbarını alan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, belediye ekipleriyle birlikte bölgede inceleme başlattı. Atıl durumdaki binada inceleme yapan ekipler, binanın kapı ve pencerelerini tuğla ile ördürerek madde bağımlılarının girmelerini önledi. Ekipler ayrıca, sitenin bahçe duvarlarının örülmesi ve tel çekilmesi konusunda binaların mülk sahiplerine uyarıda bulundu. Atıl vaziyetteki binalarda inşaat çalışmaları başlatılırken, bahçe duvarları ördürme işlemi de gerçekleştirildi.

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