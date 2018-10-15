Macun Mahallesi’nde 3’üncü etap kentsel dönüşüm projesi başlıyor

ANKARA, ()– ANKARA’nın Yenimahalle ilçesinde belediye ekipleri tarafından ilçe genelinde kentsel dönüşüm projelerine devam ediliyor.

Projede sanayi alanı içerisine sıkışmış gecekondu bölgesinin en verimli şekilde değerlendirilmesi, çarpık şekilde ömrünü tamamlamış gecekonduların yıkılarak, yerine çağdaş ve yaşanabilir konutların inşası amaçlanıyor. Yenimahalleliye yakışır bir dönüşüm için harekete geçen belediye ekipleri, yaklaşık 10 hektarlık alanda çalışmalarına başladı. Proje kapsamında yaklaşık 520 kişinin yaşadığı 130 gecekondu yıkılacak. İlçede çarpık kentleşmenin önüne geçmeye çalıştıklarını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Macunköy 3’üncü etap için çalışmalara başlandığını söyledi. Yaklaşık 10 hektarlık alanda çalışmalara başlayan belediye, 130 gecekonduyu yıkarak yerine 474 modern konut inşa edecek.

Macun Mahallesi Gecekondu Önleme Projesi ve Kentsel Dönüşüm Projesi’ni hayata geçirmeye hazırlanan belediye, bu kapsamda TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzaladı. Yenimahalle Belediyesi protokol çerçevesinde hak sahipleriyle görüşme yaparak sözleşmeleri imzalamaya da başladı.TOKİ’nin inşaat ihalesinin ardından başlayacak olan proje, iki yıl içerisinde tamamlanarak arsa sahiplerine teslim edilecek.

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