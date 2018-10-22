Macera Parkında doğa yürüyüşü

SİVAS, () - SİVAS Belediyesi öncülüğünde Türkiye Doğa Sporları Federasyonu İl Temsilciliği, Kredi Yurtlar Kurumu, Cumhuriyet Üniversitesi iş birliğinde doğa yürüyüşü düzenlendi.

Polis Okulu önünden Macera Parkına kadar süren yürüyüşe Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti İl Teşkilatı yöneticileri ile çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı. Yürüyüşün ardından Macera Parkı’nda bulunan etkinlikleri gerçekleştiren gençler daha sonra Sivas Belediyesi tarafından ikram edilen çorba, çay, simit gibi ikramlarla kahvaltı yaptı.

Program sonrasında konuşan Belediye Başkanı Sami Aydın, "Bugün farklı bir gün oldu, güzel bir etkinlikte bir araya geldik. Hafif yağmurlu bir gündü, umarım etkinlikten zevk almışsınızdır. Spor seven, sağlıklı yaşamak isteyen, herkesin en az hafta da bir gün yürüyüş yapması tavsiye ediliyor. Biz de mümkün olduğunca bu etkinliğe katılacağız. Öğrencilerimizin de bu etkinliklere katılması sürekli hale geldiği zaman sağlıklı bir yaşam meydana gelecek. Doğal bir alanda bulunduk burada belediye olarak yatırımlarımız oldu. Alana 120 tane oturma grubu inşa edildi, altyapılar yapıldı, güvenlik önlemleri alınarak kameralarla alan güvenli hale getirildi. Her yıl ilave yatırımlarımız olacak. Üniversiteye yakın olması da isabet, ilerde aydınlatma çalışmaları yapılacak, buraya katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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