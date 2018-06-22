Macera Park'ın sözleşmesi imzalandı

Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU Büyükşehir Belediyesi tarafından 530 rakımlı Boztepe'ye yapılacak Macera Park Projesi için, yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 11 dönümlük alana uygulanacak projenin tamamlandığında Boztepe’nin cazibesinin daha da artacağını söyledi. Projenin yapımıyla ilgili sözleşmenin imzalandığını ve çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağını vurgulayan Yılmaz, "Boztepe'ye çıkan yerli ve yabancı misafirlerin burada daha çok zaman geçirebilmesi ve çeşitli aktivitelerde bulunabilmesi için Macera Park Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Bir süre önce ihalesini gerçekleştirdiğimiz projemizin yapımını üstlenen firma ile sözleşme imzaladık. Kısa zamanda yapım çalışmalarına başlayacağız" dedi.

Projenin detayı ile ilgili de bilgi veren Yılmaz, "Toplamda 11 dönümlük bir alan üzerine uygulayacağımız ve her yaş grubuna hitap edecek proje kapsamında zorluk derecesine göre kolay, orta, zor ve çok zor olmak üzere 4 adet ağaç arası oyun parkurları ve çocuk parkuru bulunacak. Pentatlon alanı, 11 metre yüksekliğinde dev salıncak, yürüyüş ve oturma alanları, atlama kulesi ve zipline yapılacak. Macera Park Projemiz sayesinde hem hepimizin bildiği özel orman alanını koruyup kollayacağız hem de bu alanı vatandaşlarımız ve turizmin istifadesine sunacağız. Bunun dışında yaklaşık 30 bungalov ev, seyir terası ve dünyanın en uzun merdiveni olma özelliği taşıyan Merdiven Projesi gibi birçok yatırımımız olacak. Hayata geçireceğimiz bu yatırımlarla Boztepe ülkemizin turizm ve cazibe merkezi olacak" diye konuştu.



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