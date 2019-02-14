Maaşını biriktiren muhtar, cenaze aracı aldı

Arzu ERBAŞ/RİZE, () - RİZE’nin İyidere ilçesi Yaylacılar Köyü Muhtarı Murat Kavalcı, kendi maaşından biriktirdiği para ile aldığı cenaze aracını köyüne bağışladı.



İyidere’nin Yaylacılar Köyü Muhtarı Murat Kavalcı, muhtarlık maaşını biriktirerek aldığı cenaze aracını köyüne bağışladı. Soğutmalı cenaze aracını köy tüzel kişiliğine bağışlayan Kavalcı “Köylülerimin en zor ve acılı günlerinde de yanlarında olmaya çalıştım. Bu araca ihtiyacı olan muhtarlarımız da Rize Muhtarlar Federasyonu’na müracaat ederek araca ulaşabilirler” dedi.



Rize Muhtarlar Federasyon Başkanı Mustafa Erbaş da "İyidere ilçesi Yaylacılar Köyü Muhtarı Murat Kavalcı’yı tüm muhtarlara örnek teşkil eden bu davranışından dolayı tebrik ediyorum" dedi.



