Maaş alamayan işçiler vinçe çıkıp eylem yaptı

BARTIN'ın Amasra ilçesindeki özel bir maden şirketine bağlı taşeron işçileri maaş alamadıkları gerekçesiyle 80 metrelik kuyu vincine çıkarak eylem yaptı.

Amasra ilçesine bağlı Tarlaağazı köyünde bulunan özel bir şirkete ait maden ocağında maaşlarını alamadıklarını iddia eden Hüseyin Caner ve Vedat Suna isimli maden işçileri maden sahasında bulunan yaklaşık 80 metre yükseğindeki kuyu vincine çıkarak eylem yaptı. Şirkete bağlı taşeron firmada çalışan 2 işçi, 105 gündür maaş alamadıkları için eylem başlattıklarını söyledi. Kuyunun dibinde jandarma ekipleri, 112 sağlık ekipleri ve Amasra Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Maden işçileri sosyal medya hesaplarından da yaptıkları eylemi paylaştı. İşçilerden Hüseyin Caner. "Biz buraya şov için çıkmadık. Biz taşeron şirketinde çalışıyoruz. 105 gündür maaşımızı alamadık. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Tek istediğimiz maaşlarımızın verilmesi" dedi.

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