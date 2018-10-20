'Lunapark Gezegeni' oyununa çocuklardan ilgi

MALATYA'da Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Lunapark Gezegeni' tiyatro oyununa çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Mehmet Zorlu Vakfı'nın sosyal sorumluluk projesi olan Zorlu Çocuk Tiyatrosu, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Anadolu Turnesi kapsamında Malatyalı çocuklarla buluştu. 2 gün boyunca sergilenen oyun çocuklar tarafından beğeniyle izlendi. Büyükşehir Belediyesi kentin kültürel, sosyal anlamda gelişmesi için projeler hayata geçiriyor. Çocukların ve gençlerin kültürel ve sosyal alanda gelişimlerini sağlamak için çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, ulusal bazda sosyal projeler yapan kurumlarla da iş birliği yapıyor. Mehmet Zorlu Vakfı Zorlu Çocuk Tiyatrosu'nu Malatya'da misafir etti. Zorlu Çocuk Tiyatrosu oyuncuları tarafından sergilenen 'Lunapark Gezegeni' adlı çocuk oyunu ile Malatyalı öğrencilerle buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi çok amaçlı salonunda dört seans olarak sahnelenen oyun, yaklaşık bin 400 öğrenci tarafından beğeniyle izlendi.

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