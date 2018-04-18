Lüleburgazspor, Vizespor’u yenerek şampiyon oldu

KIRKLARELİ U19 Liginin play-off maçında Lüleburgazspor, Vizespor’u 5-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Kırklareli Vali Yaman Sentetik Sahada Lüleburgazspor ile Vizespor U19 Ligi play-off final mücadelesinde karşı karşıya geldi. İlk yarısı kıran kırana bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada iki takımda birer gol buldu ve soyunma odasına 1-1 beraberlikle girildi. İkinci devreye iyi başlayan Lüleburgazspor, adeta tek kale oynadı. Lüleburgazspor 65'nci dakikada kazandığı penaltıyı Ömer Gün ile değerlendiremedi. Lüleburgazspor ile Vizespor ikinci devrede birer gol bulmasına rağmen istedikleri sonucu alamadılar ve normal süresi 2-2 biten mücadelede uzatma dakikalarına geçildi. Lüleburgazspor’da Ömer Gün ve Özercan Özcan kırmızı kart gördü. Mücadelede 9 kişi kalan Lüleburgazspor uzatma dakikalarında 3 gol daha bularak karşılaşmadan 5-2’lik skorla ayrılmayı başardı ve şampiyon oldu. Lüleburgazspor grup maçlarında Kırklareli’ni temsil edecek.