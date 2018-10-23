Lüleburgazlı tenisçiler, Bugaristan'dan başarılarla döndü

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesi Tenis Spor Kulübü Derneği'nin organize ettiği Balkan Ülkeleri Çocukları Tenis turnuvasının 3'üncü ayağı, Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde Orfey Tenis Kulübü tesislerinde yapıldı.

Turnuvaya Lüleburgaz Tenis kulübü, 10-12 yaş grubunda 8 sporcu ile katıldı.Turnuvada 10 yaş kızlar birinci grupta yarışan Nehir Beren Uzuntekin ve 10 yaş ikinci grupta Yağmur Diner şampiyon oldu. 12 yaş erkekler grubunda yarışan Emre Yaman ikinci, 12 yaş kızlar grubunda İnci Güneş üçüncü, Gökçe Şahin ve Dilay Çakır dördüncü, 10 yaş erkekler grubunda Kutay Çakır, üçüncü ve Doruk Kocakafa dördüncü oldu.

Lüleburgaz Tenis Kulübü Başkanı Enver Ordukaya, Bulgaristan ve Yunanistan takımlarının katıldığı Balkan Ülkeleri Çocukları Tenis Turnuvası'nda sporcularının başarılı olduğunu belirterek kendilerini kutladı.

