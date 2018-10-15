Lüleburgazlı tenisçiler 3 birincilik kazandı



Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-TEKİRDAĞ'da düzenlenen 8,9-10 yaş masa tenisi turnuvasında Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki masa tenisi kulübü 3 birincilik kazanırken, bir sporcu final oynama başarısı gösterdi.

Lüleburgaz Tenis Kulübü sporcularından Nehir Beren Uzuntekin 10 yaş grubunda, Yağmur Karatekoğlu 9 yaş grubunda ve Duru Sınar 9 yaş grubunda şampiyon olurken, Ada Terzi ise final oynama başarısı gösterdi. Lüleburgaz Tenis Kulübü Başkanı Enver Ordukaya, "Tekirdağ'da yapılan turnuvada sporcularım büyük başarı sağladılar. Bu başarılarından dolayı kendilerini kutluyorum" dedi.

