Lüleburgazlı tenisçiler 3 birincilik kazandı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-TEKİRDAĞ'da düzenlenen 8,9-10 yaş masa tenisi turnuvasında Kırklareli'nin  Lüleburgaz ilçesindeki  masa tenisi kulübü 3 birincilik kazanırken, bir sporcu final oynama başarısı gösterdi. Lüleburgaz...

Lüleburgazlı tenisçiler 3 birincilik kazandı


Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-TEKİRDAĞ'da düzenlenen 8,9-10 yaş masa tenisi turnuvasında Kırklareli'nin  Lüleburgaz ilçesindeki  masa tenisi kulübü 3 birincilik kazanırken, bir sporcu final oynama başarısı gösterdi.

Lüleburgaz Tenis Kulübü sporcularından  Nehir Beren Uzuntekin 10 yaş grubunda, Yağmur Karatekoğlu 9 yaş grubunda  ve Duru Sınar 9 yaş grubunda şampiyon olurken, Ada Terzi ise final oynama başarısı gösterdi. Lüleburgaz Tenis Kulübü Başkanı Enver Ordukaya, "Tekirdağ'da yapılan turnuvada sporcularım büyük başarı sağladılar. Bu başarılarından dolayı kendilerini kutluyorum" dedi.  
 

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