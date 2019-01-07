Lüleburgaz’ın evsel atıkları, Kırklareli’ne transfer edilecek

KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesi Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, çöp konteynerleri için yol kenarlarına cep yapılacağını ve çöplerin Kırklareli'ne transfer edileceğini söyledi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Gerenli, çöp Konteynerlerinin sokaklara konulması devam ettiğini ifade ederek, "3 ay demiştik. Şuana kadar 1.5 aylık bir süre geçti. Dengeli şekilde her sokağa koyacağız. Durak Mahallesi dahil tüm mahalle ve sokaklara koyacağız. Eksik olan yerlere ise ilave çöp konteynerleri koyacağız. Konteynerlerin imalatları devam ediyor. Çöp Konteynerlerini daha rahat kullanmak ve kimseye engel olmaması için kaldırımların geniş olduğu, yaya geçidi ve engelli rampalarına engellemeyecek şekilde cepler yapılacak. Konteyner yerlerinin net bir şekilde belirleme çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmaların ardından ceplerin yapımına başlayacağız” dedi.

Gerenli evsel atıkların Kırklareli’ne gönderilmesi kısmında sona yaklaştıklarını da belirterek, “KIRKAB-1 kapsamında Kırklareli’ne Lüleburgaz’ın bütün evsel atıklarını transfer etme hazırlıklarında sona yaklaştık ve çok yakın zamanda başlayacağız. Ayrıca mevcut çöplük alanımızın rehabilitasyon projesi, ilgili bakanlığa teslim edildi. Projemizin onaylanmasının ardından rehabilitasyon çalışmalarımıza başlayacağız. Çalışmalarımız kapsamında ilk adım olarak gaz bacaları imalatına başlayacağız. Akabinde ise üzeri toprakla örtülerek çöplük alanımızı rekreasyon (yeşil alan, park, bahçe) alanına dönüştüreceğiz" şeklinde konuştu.