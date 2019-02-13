Lüleburgaz’dai kök hücre ve kan bağışı kampanyası

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde, Türk Kızılay’ı Lüleburgaz Şubesi ile Kepirtepe Anadolu Lisesi işbirliğinde 'Gönüllü Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası' düzenlendi.

Lüleburgaz'da İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Kongre Meydanında gerçekleştirilen kan ve kök hücre bağışı kampanyasında Kepirtepe Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Özlem Eralp Kaya'nın eşi Emrah Kaya veilik bekleyen diğer hastalar için numuneler toplandı. Öğretmenler ve öğrenci velilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen kan ve kök hücre bağış kampanyasına vatandaşların ilgisi de oldukça yüksek oldu. Kepirtepe Anadolu Lisesi Müdürü Halil İbrahim Toklu kampanyaya katılan tüm Lüleburgazlılara teşekkür etti.Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin’de Kongre Meydanına gelerek kampanyaya destek verdi.