Lüleburgaz’da nitrat kirliliğine karşı eğitimler başladı

KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, nitrat kirliliğinin önlenebilmesi amacıyla gece eğitimlerine başladı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, eğitim programı dahilinde ilçeye bağlı Emirali köyünde gübre ve pestisit kullanımının optimize edilebilmesi, nitrat kirliliğinin önlenebilmesi amacıyla gece eğitim çalışması yaptı. Eğitime Emirali Muhtarı Huriye Kırcı ve köy sakinleri katıldı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, nitrat kirliliği, gübreleme, pestisit kullanımı konularında İlçe köylerinde eğitim çalışmasının devam edeceğini duyurdu.