Lüleburgaz’da muhtarlara 'Narko' eğitimi

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ,(Kırklare)()-KIRKLARELİ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Lüleburgaz ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarına 'Narko Rehber' eğitimi verildi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Prof. Dr. Necdet Tekin kültür Merkezi salonunda düzenlenen Narko Rehber eğitimine Kırklareli Kaymakamı Mustafa Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca, İlçe Sağlık Müdürü Önder Porsuk, çok sayıda köy ve mahalle muhtarları katıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından slayt gösterimleri eşliğinde muhtarlara Lüleburgaz'ı tehdit eden narkotik maddeler ve özellikleri, madde bağımlılığı, bağımlılık yapıcı maddeler, madde kullanıcısı nasıl tanınır, sokak satıcısı nasıl tanınır anlatıldı.

