Lüleburgaz’da kök hücre ve kan bağışı kampanyası

KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde, Türk Kızılay’ı Lüleburgaz Şubesi tarafından Kongre Meydanı’nda ilik nakli ihtiyacı olan Trakya Cam Sanayii Düzcam Fabrikası çalışanı Emrah Kaya ve bağış bekleyen tüm vatandaşlar için kök hücre ve kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Lüleburgaz’da ilik nakli yapılması gereken Trakya Cam Sanayii Düzcam Fabrikası çalışanı Emrah Kaya için sosyal medya üzerinden kampanya başlatılmıştı. Türk Kızılayı Lüleburgaz Şubesi tarafından ilik nakli yapılması gereken Emrah Kaya ve tüm kan bağışı bekleyen vatandaşlar için Kongre Meydanı’nda kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi. Lüleburgaz halkı kan ve kök hücre bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterdi. Emrah Kaya ve diğer bağış bekleyen vatandaşlar için düzenlenen kampanya 2 gün boyunca Kongre Meydanı’nda devam etti.