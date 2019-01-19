Lüleburgaz’da kaza: 1 yaralı

Vahit İŞBAŞARN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil içinde sıkışan sürücüsü Hülya K., güçlükle çıkarıldı.

Kaza, Lüleburgaz-Edirne karayolunun birinci kilometresinde meydana geldi. Osman K.’nın kullandığı 34 JG 5996 plakalı TIR, yan yoldan çıkan Hülya K.’nın kullandığı 39 AY 093 otomobil ile çarpıştı. Kazada Hülya K. araç içerisinde sıkıştı. Sıkışan sürücü çevrede bulunan vatandalar ve 112 ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı Hülya K., Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılaraktedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürüyor.