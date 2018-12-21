Lüleburgaz'da oturan Mehmet Güven, rahatsızlığı nedeniyle evinde hayatını kaybetti. Aynı gün eşinin üzüntüsüne dayanamadığı belirtilen eşi Şadide Güven'de hayatını kaybetti. Üçü kız 4 çocuk sahibi olan Güven çiftinin cenazeleri Sokullu Mehmet Paşa Camii’nde kılınan namazın ardından Yeni Mezarlığa defnedildi. Cenazeye Güven'in yakınları ve dostları katıldı.
Lüleburgaz’da karı koca aynı gün hayatını kaybetti
KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) emeklisi olan Mehmet Güven (80) ile eşi Şadide Güven (70) aynı hayatını kaybetti. Lüleburgaz'da oturan Mehmet Güven, rahatsızlığı nedeniyle evinde hayatını...
KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) emeklisi olan Mehmet Güven (80) ile eşi Şadide Güven (70) aynı hayatını kaybetti.
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