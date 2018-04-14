Lüleburgaz’da düzenlenen özel olimpiyatlar madalya töreni ile sona erdi

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen Dilek Sabancı Karma Futbol Projesi Ulusal Turnuvası, ödül töreniyle sona erdi.



Lüleburgaz Kaymakamlığı ve Lüleburgaz Belediyesi’nin desteği ile Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi’nde(LYFA) düzenlenen Özel Olimpiyatlar Türkiye, Dilek Sabancı Karma Futbol Projesi Ulusal Turnuvası LYFA Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Özel eğitim gereksinimi olan bireyleri yaşıtlarıyla kaynaştırıp topluma kazandırmayı amaçlayan Özel Olimpiyatlar Türkiye Dilek Sabancı Karma Futbol Projesi Ulusal Turnuvası Bursa, Kayseri, Kırklareli, Manisa, İzmir, Balıkesir, Erzincan, Kastamonu, Kocaeli, Macaristan ve KKTC’den katılan 16-25 yaş arasındaki 140 özel sporcunun ve oluşturdukları takımların mücadelesiyle tamamlandı.



Ödül törenine Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Cihan Erdem, AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanı Tanzer Koç katılımıyla gerçekleşti. Ödül töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende ilk konuşmayı Belediye başkanı Emin Halebak yaptı. Halebak yaptığı konuşmasında ‘’ Özel sporcularımızı yaşıtlarıyla kaynaştırmak için düzenlenen turnuvada 3 gün boyunca onları şehrimizde ağırladık. Bundan dolayı çok mutluyuz. Tekrarını da gerçekleştirmek istiyoruz’’ dedi. Daha sonra Kaymakam Mustafa Kaya ‘’Turnuvadan büyük keyif aldık. Turnuva amacına ulaştı. Özel öğrencilerimizi çok seviyoruz. Turnuvaya katkı sağlayan herkese ve her kuruma ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım’’ diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Özel Sporcular daha sonra AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin’in elinden kupa ve madalyalarını alarak büyük sevinç yaşadılar. Dilek Sabancı Karma Futbol Projesi Ulusal Turnuvası A grubunda birinci İzmir Ödemiş, ikinci Kocaeli Gebze, üçüncü Macaristan ve dördüncü Erzincan, B Grubu’nda birinci Balıkesir Bigadiç, ikinci Balıkesir Edremit, üçüncü Edirne ve dördüncü Kastamonu, C Grubu’nda birinci Lüleburgaz A Takımı, ikinci Manisa ve üçüncü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa, D Grubu’nda birinci İzmir Narlıdere, ikinci Kayseri ve üçüncü Lüleburgaz B Takımı oldu.