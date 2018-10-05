Lüleburgaz’da çim hokeyi kursu başladı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Mutlaka Spora Başlamalısın' projesi kapsamında Çim Hokeyi kursu verilmeye başlandı.

Lüleburgaz Halk Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce başlatılan 'Mutlaka Spora Başlamalısın' projesi kapsamında Trakya’da ilk defa yapılacak olan Çim Hokeyi Kursu, Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi’nde (LYFA) yapılan antrenmanla başladı. Daha Fazla Spor, Daha Fazla Sporcu sloganı ile başlayan projede Türkiye Çim Hokeyi Federasyonu tarafından tedarik desteğinin verilirken, projede öğrencilere Beden Eğitimi Öğretmeni Kadir Irgat tarafından çim hokeyi dersleri verildi.