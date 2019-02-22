Lüleburgaz’da, Bulut ailesi konteyner eve yerleştirildi

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde 2014 yılında çıkan yangın sonucu evsiz kalan ve derme çatma barakada yaşayan Bulut ailesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Güneş Mahallesi'nde yapılan konteyner eve yerleştirildi.

Yeni evlerine yerleşen Bulut ailesini Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alparslan Akçakavak ziyaret etti. Bulut ailesi, sara hastası oğulları ve küçük kızlarıyla konteyner eve yerleşmeden önce barakada yaşam mücadelesi verirken, çevredeki vatandaşlarca kendilerine yardım yapılıyordu.