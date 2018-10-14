Lüleburgaz’da bisiklet festivali başladı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde belediye tarafından Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında bisiklet festivali başladı.

Etkinlik açılış korteji ile başladı. Etkinliğe katılanlar, çeşitli model bisikletleriyle İstanbul caddesi üzerinde tur attılar. Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet ve Bisiklet Akademisi(LYMBA), bisiklet festivaline ev sahipliği yapıyor. Bisiklet firmaları, bisiklet dernek, grup ve toplulukları açılan stantlarda yer alıyor.