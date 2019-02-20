Lüleburgaz’da 5 cam veya pet şişe getirene bez torba

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan uygulama ile atık toplama noktalarına 5 cam veya pet şişe getirenlere bez alışveriş torbası hediye edilmeye başlandı.

Uygulamanın başlatıldığı ilk gününde Lüleburgaz Yıldızları kadın Akademisi, Kapalı Pazar Yeri, Kongre Meydanı ve Ekin Atölyesine kurulan atık toplama noktalarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Vatandaşlar cam veya plastik atıkları bu noktalara getirerek bez torbaları güvenlik görevlilerinden aldılar.Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli,vatandaşların 5 adet cam veya plastik şişeyi güvenlik görevlileri le birlikte sayıp atık toplama noktasına atarak ücretsiz bez torba alabileceklerini belirtti.