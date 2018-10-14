Lüleburgaz’da 2019 Atatürk’ü anlama, anlatma ve gençlik yılı olarak kutlanacak

KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesi belediye başkanlığı tarafından düzenlenen 2019 Atatürk’ü Anlama Anlatma ve Gençlik Yılı çalıştayı Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinde (LYKA) gerçekleştirildi.

Çalıştayda, Atatürk’ü anlamak için neye veya nelere ihtiyacımız olduğunun, Atatürk’ü Anlamak ve Anmak için birlikte nasıl 1 yıl tasarlanabileceğinin ve Atatürk’ü Anlamak için tasarlanan 1 yılın nasıl hayata geçirileceğine dair çalışmalar yapıldı. Üç gün süren çalıştayın ilk gününde Tarihçi, yazar Sinan Meydan konuk oldu. 2019 temalı yılı çalıştay raporunun paylaşımı ile çalıştay sona erdi.