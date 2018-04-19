Lüleburgaz TSO meclis başkanı ve yardımcılarını seçti

KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde, Ticaret ve Sanayi Odası meclis başkanı ve yardımcıları seçimleri yapıldı.

Meslek komiteleri ve meclis üyeleri organ seçimlerinin tamamlanmasının ardından Lüleburgaz TSO Meclisi, meclis salonunda bir araya gelerek kendi aralarında gerçekleştirdikleri seçim ile meclis başkanı, meclis Başkan yardımcıları ve meclis katip üyesini belirledi. Seçim sonucunda Lüleburgaz TSO Meclis Başkanlığına Aytaç Aksoy Meclis Başkan Yardımcılığına Bayram Gümüştekin, İsmail İşbaşaran, Meclis Katip Üyeliğine ise Turgut Durmaz seçildi.