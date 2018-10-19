Lüleburgaz TSO, 850 öğrenciye mont yardımında bulundu

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteği ile Lüleburgaz ve Vize ilçelerindeki ilk ve ortaöğretimde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere toplam 850 adet mont yardımı yapıldı.

Montların teslimi için Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Cebelli ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla tören düzenlendi. Başkan Cebelli törende yaptığı açıklamada, "Bu yıl ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin tespiti ve yardımların ulaştırılması konusunda titiz bir çalışma yaparak öğrencimizin kışı sıcak geçirmelerini sağlamayı amaçladık. Bu yardımların yerine ulaşmasında bizlere destek veren Milli Eğitim Camiası yetkililerine teşekkür eder bu vesile ile geleceğimizin teminatı çocuklarımıza 2018/2019 eğitim ve öğretim döneminde sağlık ve başarılar dileriz” dedi.

Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin de bu örnek ve olumlu davranışlarından dolayı Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası’nı kutladıklarını ifade etti.