Lüleburgaz Ortaokulu, kızlarda ve erkeklerde il şampiyonu oldu

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'de ortaokullar arası düzenlenen masa tenisi şampiyonasında Lüleburgaz Ortaokulu kız ve erkek masa tenisi takımları çifte il şampiyonu oldu.

Lüleburgaz Ortaokulu kız e erkek masa tenisi takımları, geleneği bozmayarak tüm rakiplerini mağlup ederek çifte il şampiyonu olarak Kırklareli ilini grup maçlarında temsil etmeye hak kazandı. Lüleburgaz Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Ali Fışkın, “Kızlarda ve erkeklerde Kırklareli birincisi olduğumuz için çok mutluyuz. Bu başarılarından dolayı sporcularımı kutluyorum. Amacımız aynı başarıyı grup maçlarında da tekrarlamaktır” dedi.