Lüleburgaz Mehmet Akif Ersoy Lisesi badminton takımı il şampiyonu oldu

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Genç Erkek badminton takımı Kırklareli ili şampiyonu oldu.
Göktuğ Akbulut, Fikri Türkan, Okan İşlek, Yiğit Camgöz’den oluşan Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi genç erkek badminton takımı, beden eğitimi öğretmeni Kaan Okan yönetiminde katıldığı il müsabakalarında da rakiplerini eleyerek il şampiyonluğuna ulaştı.
Grup müsabakalarına katılmaya hak kazanan Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi genç erkek badminton takımı, 10 Mart'ta Yalova veya Balıkesir’de gerçekleştirilecek grup müsabakalara katılacak.