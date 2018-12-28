Lüleburgaz İmam Hatip Ortaokulu'nda, Kuran okuma yarışması

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli)-KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulunda, il genelindeki tüm İmam Hatip Ortaokullarını kapsayan "Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması ve Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması) düzenlendi.

Yarışmaya Kırklareli İHO, Bilal Yeşen İHO, Lüleburgaz İHO, Pınarhisar İHO, Demirköy İHO, Vize İHO okulları katıldı. Genç Sâda Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında, Kırkareli İHO öğrencisi M.İbrahim Durgut birinci, Pınarhisar İHO öğrencisi İhsan Erdem ikinci, Lüleburgaz İHO öğrencisi Yusuf Eren Bıçak üçüncü oldu. Genç Bilâller ezan okuma yarışmasında; Lüleburgaz İHO öğrencisi Yusuf Karlı birinci, Kırklareli İHO öğrencisi Muhammet Aydil ikinci, Vize İHO öğrencisi Furkan Oruç üçüncü oldu. Yarışmada derece alan öğrencilere ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin ve Lüleburgaz Müftüsü Hüseyin Uysal tarafından verildi.