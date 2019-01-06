Lüleburgaz Deresi'nde ıslah çalışmaları başlatıldı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinden geçen Lüleburgaz Deresi'nde, Devlet Su İşleri (DSİ) 11'İnci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından ıslah çalışmaları başlatıldı.

Lüleburgaz Deresi'ne atılan çöpler, deredeki ağaçlar ve sazlar yüzünden derenin tehdit oluşturması nedeniyle, dere yatağını genişletme ve derinleştirme çalışmaları DSİ tarafından başlatıldı. Islah çalışmalarından sonra yaşanabilecek sel felaketine karşı tehlike ortadan kalkmış olacağı belirtildi. .