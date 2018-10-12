Lüleburgaz'da yöresel ürünler pazarı açıldı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ' nin Lüleburgaz ilçesinde yöresel ürünler pazarı açıldı.

Geliri Lüleburgazspor'a bağışlanmak üzere kurulan yöresel ürün pazarına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kurulan yöresel ürün pazarında Türkiye'nin birçok bölge ve ilinin yöresel lezzetlerinin tanıtımı, ikramı ve satışı gerçekleşiyor. Gaziantep'in içli köfte, sarma, kebap ve dolması, Beypazarı'nın tarhana, makarna, kuru ve sebze kuruları, Trabzon'un tereyağı ve peynir çeşitleri, Siirt ve Bitlis'in balı, Kahramanmaraş'ın baharatlı salçaları, Çorum'un leblebi ve kuruyemişi, Denizli'nin bakırları ile Adıyaman'ın Osmanlı kahvesi Lüleburgazlılara sunuluyor. Yöresel ürün pazarından elde edilecek gelir Lüleburgazspor'a bağışlanacak. Serdar Akat'ın sahibi olduğu Akat Organizasyon aracılığıyla kurulan yöresel ürün pazarı 25 Ekim'e kadar Lüleburgazlılar için hizmet verecek.