Lüleburgaz'da Yerel Demokrasi Haftası etkinlikleri

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde Yerel Demokrasi Haftası'nın açılışı Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde gerçekleştirildi.

Hafta kapsamında LÜKSAD Görsel Sanatlar Topluluğu'nun 'Kaos' adlı resim sergisi ve Lüleburgaz Gezi Dostları Grubu'nun merhum fotoğraf sanatçısı Özcan Çeltikli anısına düzenlediği 'Lüleburgaz' konulu fotoğraf sergisinin açılışı da yapıldı.Yerel Demokrasi Haftasının açılış törenine Belediye Başkanı Murat Gerenli, belediye başkan yardımcıları, Özcan Çeltikli' nin ailesi ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Lüleburgaz Gezi Dostları'ndan Ahmet Güdücüoğlu, ,Lüleburgaz'ın sokaklarını Lüleburgazlılara en iyi anlatan Özcan Çeltikli anısına hazırlanan sergi hakkında konuştu. Güdücüoğlu, "Özcan arkadaşımızın ölüm yıldönümü 2 Aralık'tır. O gün de çeşitli etkinliklerle kendisini anacağız. Bu sergiyi açma amacımız Lüleburgaz'a fotoğrafı sevdirmesi konusunda tartışmasız en büyük katkısı olan Çeltikli'yi anma ve ona saygımızı belirtmektir. Lüleburgaz'da yaşayan tüm amatör fotoğrafçılar onun öğrencisidir. O bizlere alışılagelmiş olanın dışında başka bir dünya olduğunu gösterdi. Fotoğrafın beyin ile birleşerek oluşacağını anlattı. Onun için fotoğraf yaşam biçimiydi. İtirazların, sevinçlerin ve hüzünlerin fotoğraflarla söylenmesidir Özcan Çeltikli. O hep ayrıcalıklıydı. Düşündüğü gibi yaşadığı için farklıydı" dedi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de, "Bizler Lüleburgaz'da oldukça şanslıyız. Çünkü Lüleburgaz demokrasiyi içselleştirmiş, hoşgörünün son derece yüksek olduğu bir kent. Bu kentte biz yıllardır Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nın kutluyoruz. Bugüne kadar beş kez 12 yıldızlı şehir unvanını almış durumdayız. Lüleburgazlı olmak bizim için büyük bir şans" dedi.