Lüleburgaz'da yaz Kur'an kursları törenle açıldı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ' nin Lüleburgaz ilçesinde Müftülük tarafından Rumeli Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ile Lüleburgaz Önder İmam Hatipliler Derneği'nin katkılarıyla Yılmaz Mahallesi'nde yaz Kur'an kursları törenle açıldı.



Açılış törenine Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Kırklareli İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve Lüleburgaz İlçe Müftü Vekili Vaiz Döndü Demirci katıldı. Açılış töreni Kur'an kursu öğrencilerinin okuduğu ilahilerle başladı. Ardından Kurtuluş cami müezzini Mehmet Küçük Kur'an-ı Kerim okudu. İlçe Müftü Vekili Döndü Demirci, "Ne mutlu bizlere ki ilk emri 'oku' olan bir dinin mensuplarıyız. Ne mutlu bizlere ki, 'Sizin en hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğretendir' diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Başta camilerimiz ve Kur'an kurslarımız insanımızın ihtiyacı olan din eğitimi hizmetinin verildiği önemli mekanlardır. 7'den 70'e her yaş grubundan toplumun farklı kesimlerinden insanlarımızın katıldığı bu programlar özellikle İmam Hatip Okulları, İlahiyat Fakülteleri gibi örgün din eğitim öğretimi yapan kurumlarımızda okuma fırsatı bulamamış veya herhangi bir nedenle din eğitimi alamamış insanlarımız için daha da büyük bir önem arz etmektedir. Yaz Kur'an kurslarımızda amacımız Kur'an-ı Kerim'i, temel dini bilgileri, ahlak yanında dini, milli kültürel değerlere sahip, ruhen ve bedenen sağlıklı, kendisine ve topluma faydalı olan genç nesiller yetiştirmek, toplumda kardeşliğin, birlik ve beraberliğin, barış ve huzurun oluşmasına katkı sağlamaktır. Bugün Yılmaz mahallesinde açılışını yaptığımız Kur'an kursumuzun açılışında emeği geçen herkesten Allah razı olsun "dedi.

Kırklareli İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın konuşmasının ardından dualarla yaz Kur'an kurslarının açılışı yapıldı. Yaklaşık 100 öğrencinin eğitim gördüğü 5 katlı Kur'an kursunda çocuklar için oyun, park alanları ve mescit bulunuyor. Öğrencilerin dini bilgilerine göre sınıflara ayrılarak eğitim gördüğü Kur'an kursunda öğrenciler güzel ahlak ve davranış konusunda da eğitim alıyor. Öğrencilere ücretsiz servis imkanı da tanınan kursta çocuklara teneffüslerde dondurma ve kek ikram ediliyor.