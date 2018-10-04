Lüleburgaz'da, Uluslararası Girişimcilik, İnovasyon, Teknoloji ve Tasarım Kongresi 

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ Üniversitesi ve Lüleburgaz Belediyesi işbirliği ile düzenlenen 'Uluslararası Girişimcilik, İnovasyon, Teknoloji ve Tasarım Kongresi' Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde gerçekleştirildi.

Saygı Duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür yaptı. Kırklareli Üniversitesi'nin ülkemizin yanı sıra dünya ülkelerini kapsayacak şekilde yükseköğretim imkanı sunduğunu söyleyen Şengörür, dinamik, tecrübeli ve kurumsal kültüre sahip kadrosu ile Kırklareli Üniversitesi'nin bilinçli bireyler yetiştirdiğini ifade etti. Teknolojideki gelişmelere bağlı olarak hızla gelişerek değişen çağımızda tasarım, inovasyon ve girişimciliğin öneminin artmaya devam ettiğini vurgulayan Şengörür, şöyle dedi:

"Üniversitelerin misyonlarını gerçekleştirmesinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin, bilgi paylaşımının, deneyim aktarımının önemi büyüktür. Dolayısıyla bilimsel etkinliklerin her türü üniversitemiz için önem taşımaktadır. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Girişimcilik, İnovasyon, Teknoloji ve Tasarım Kongresi'nin gerek akademik camiaya, gerekse sektörel çevrelere katkılar sunacağını düşünmekteyiz. Ancak en önemli katkı tabii ki bilime olacaktır. Yurt içi ve yurt dışındaki farklı üniversitelerden gelen katılımcıların bilimsel çalışmalarını sunacakları bu kongre bilim anlamında önemli bir kazanç olacaktır. Kongre boyunca teknoloji, inovasyon, girişimcilik ve tasarım alanlarında 70'in üzerinde Türkçe ve İngilizce bildiri sunulacaktır. Gerçekleşecek bilgi paylaşımının ülkemizin bilimsel ve sanayi üretimine katkı sağlayacağını ümit ediyorum."

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, dünyadaki teknolojinin gelişmesinin bilimsel çalışmaların bir yansıması olduğunu ifade etti. Bilim insanlarının, araştırmacıların, tasarımcıların ve girişimcilerin, hayatı şekillendirdikleri bir çağda yaşadıklarını kaydeden Gerenli, bu nedenle Lüleburgaz Belediyesi olarak her zaman bilimsel, sanatsal etkinlikleri desteklemenin kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.Lüleburgaz Belediyesi'nin temalı yıllarından biri olan 2018 İnovasyon ve Tasarım Yılı'nda girişimcilik, teknoloji, inovasyon ve tasarım alanlarında çalışmalarını sürdüren bilim insanlarını bir araya getirmek, bilgi ve deneyim paylaşımı için zemin hazırlamak ve literatüre katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Uluslararası Girişimcilik, İnovasyon, Teknoloji ve Tasarım Kongresi'nde 70'in üzerinde bildiri sunuldu ve ülkemizden ve dünyadan yaklaşık 50 bilim adamı katıldı.