Lüleburgaz'da Uluslararası Çocuk Şenliği

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde belediyenin düzenlediği Uluslararası Çocuk Şenliği başladı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin bu yıl 27'incisini düzenlediği Uluslararası Çocuk Şenliği, yerli ve yabancı ekiplerin katılımıyla Kongre Meydanı'nda başladı. Burada toplanan kortej bando eşliğinde Eski Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak tarafından anıta çelenk konuldu.

Renkli kıyafet giyen çocukların yer aldığı kortej, törenin ardından Fatih Caddesi üzerinden Kongre Meydanı'na gelerek şenlik meşalesi yakıldı. Dostluk, barış ve kardeşlik alayından sonra halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. Moldova, Bulgaristan, Makedonya ve Romanya'dan gelen çocukların kentin değişik noktalarında gösteri yapacağı şenlikler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kadar sürecek. Binlerce çocuk şenlik alanında kurulan çadırlarda izcilik, spor, heykel, satranç, bilim, ağaç oyma ve el sanatları, maket uçak yapımı, ve masal çadırlarında etkinliklere katılıyor.

