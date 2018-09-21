Lüleburgaz'da Tarım Fuarı 



Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli)()-KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde belediyenin katkılarıyla düzenlenen Tarım Tech Lüleburgaz 2018 Fuarı, Lüleburgaz Kapalı Pazaryeri ve Semt Merkezi'nde açıldı.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, bölge ülkemizin ekonomisi için tarım ve hayvancılığın çok önemli olduğunu belirterek, "Maalesef son zamanlarda ülkemizde ve dünyamızda ekonomik sıkıntılar yaşanıyor. Yapmamız gereken çok şey var. Üretimi mutlaka artırmalıyız. Her alanda olduğu gibi tarımda da hayvancılıkta da üretimi mutlaka artırmamız gerekiyor. Bu nedenle bölgemizde ve ülkemizde çiftçimizi destekleyecek tarım politikalarının hızlı bir şekilde hayata geçmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde ülkemizi bu dar boğazdan çıkarabiliriz. Ve bölgemizdeki ekonomiyi biraz daha canlandırabilir. Fuarın tüm katılımcılar bereketli geçmesini diliyorum" dedi.

Trakya'nın önemli fuarında yerli ve yabancı pek çok lider firma, en son teknolojiyle üretilen tarım makinelerini sergiliyor. Lüleburgaz ve çevre il, ilçe ve köylerden gelen vatandaşlar da tarım makinelerini ve araçlarını yakından inceleme fırsatı elde ettiği fuar 23 Eylül'de sona erecek.