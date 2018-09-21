Lüleburgaz'da, 'Otomobilsiz Kent Günü' etkinliği

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesi belediyesi tarafından 2001'den itibaren 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediği 'Otomobilsiz Kent Günü' etkinliği, İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Kongre Meydanı'nda yapıldı.

Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı Rasim Aslan, "Lüleburgaz Belediyesi olarak Lüleburgaz halkının sağlık ve yaşam kalitesini yükseltmek, arabalara olan bağlılığı ve trafik yoğunluğunu azaltmak, iklim değişikliği üzerindeki insan sağlığının olumsuz etkilerini azaltarak ve kentlilik bilincini artırmak amacıyla 17. etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Otomobilsiz Kent Günü'nü her gün yaşayalım diye bu yola çıktık. Kentimizin trafiğinin en yoğun olduğu iki ana caddenin bir kısmını araç trafiğine kapattık. Böylece Lüleburgaz halkının, bisikletlilerin ve yayaların hizmetine sunduk. Buda yetmedi. 2017 yılı Lüleburgaz'da Bisiklet Yılı'ydı. Bu yıl için Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet ve Bisiklet Akademisi'ni hizmete sunduk. Kentimiz insanlarının sağlıklı, temiz bir ortamda mutlu bir şekilde yaşamalarını istiyoruz ve çocuklarımıza güvenli, huzurlu, sağlıklı ve temiz bir Lüleburgaz bırakmak hepimizin elinde" dedi.

Daha sonra Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Aslan, belediye çalışanları ve bisiklet derneği üyeleri bisikletleriyle birlikte kent merkezinde tur attı.



