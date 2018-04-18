Lüleburgaz'da öğrenciler fidan dikti

KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde, TEMA Vakfı Lüleburgaz örgütü İstiklal İlkokulu öğretmen, öğrenci ve velileri ile birlikte fidan dikti.

İstiklal İlkokulu öğretmen, öğrenci ve velileri, TEMA Vakfı Lüleburgaz örgütü, ilçeye bağlı Eskitaşlıköyünde fidan dikim etkinliği düzenledi. Etkinlikte 86 öğrenci ile birlikte 130 adet ceviz fidanı dikildi. Fidan dikimi İstiklal İlkokulunun 1/C, 2/C ve 4/D sınıfı öğrencileri ile öğretmenleri Dilek Ülfet Baş, Neşe Malçok, Özlem Fışkın ve öğrenci velileri tarafından gerçekleştirildi. Fidan dikim etkinliği kapsamında 20 adet mavi servi fidanıda İstiklal İlkokulunun bahçesine dikildi.