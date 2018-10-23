Lüleburgaz'da Muay Thai turnuvası 

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesi Belediyesi ile Türkiye Muay Thai Federasyonu Kırklareli İl Temsilciliği'nin birlikte düzenlediği, 'Lüleburgaz Belediyesi Muay Thai Turnuvası Cumhuriyet Kupası' etkinliği vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Lüleburgaz Belediyesi'nin 2017-2021 Stratejik Planlamada yer alan 'Etki yaratan kent olmak' amacı, 'Yaşam akademilerinde gerçekleşen faaliyetler ile akademilerin kent ve kentli ile bağlarını oluşturmak' hedefi, 'Yıldız Yaşam Akademileri'nde yerel, ulusal ve uluslararası turnuva ve organizasyonların düzenlenmesi faaliyeti kapsamında; 'Lüleburgaz Belediyesi Muay Thai Turnuvası Cumhuriyet Kupası'

etkinliği düzenlendi.

Türkiye Muay Thai Federasyonu Kırklareli İl Temsilciliğinin faaliyet programında yer alan turnuvada Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İstanbul ve Kırklareli'nden 130 sporcu mücadele etti. Turnuvaya Belediye Başkanı Murat Gerenli' nin gonga vurup müsabakayı başlatmasıyla devam etti. Gün boyu devam eden müsabakalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

