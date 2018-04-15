Lüleburgaz'da motosiklet sürücülerine ceza yağdı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde 68 motosiklet sürücüsüne 42 bin 614 lira para cezası kesildi.

Lüleburgaz'da polis ekipleri araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde 17.00 ile 18.30 saatleri arasında motosiklet kullanıcılarına yönelik uygulama yaptı. 62 personel ve 6 ekibin yer aldığı uygulamada, trafikteki 108 motosiklet ve sürücüsünün sorgulaması yapıldı.

Kontrol edilen 108 motosikletten 68'i kusur bulunurken, bu motosikletlerin sürücülerine toplam 42 bin 614 lira trafik cezası kesildi. Kusurlu bulunan 18 motosiklet ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. Öte yandan polis ekipleri uygulama sırasında durdurdukları motosikletlerde, kask takan, evraklarını eksiksiz olarak bulunduran ve kurallara uyan motosiklet sürücülerine de teşekkür etti.