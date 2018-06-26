Lüleburgaz'da lavanta hasadı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesi, Emirali köyünde çiftçilik yapan Serap Ayyıldız'ın tarlasında lavanta hasadı yapıldı.

Lüleburgazlı çiftçi Serap Ayyıldız'ın lavanta tarlasında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Abuzer Sağdıç ile teknik persanelin de katılımıyla lavanta hasadı gerçekleştirildi. Lavanta tarlasında ikinci yılında yaklaşık 90 kilo sapsız kuru çiçek verimi bekleniyor. Biçilen çiçeklerin gölgede kurutularak saplarından ayrılmasını müteakip ilçedeki aktarlara pazarlanması planlanıyor. Bu deneme ilçe müdürlüğü ekiplerince takip edilerek, karlılık ve pazarlama sıkıntısı yaşanmadığı takdirde, buğday ve ayçiçeğinden yeterli verim alınamayan arazilerin değerlendirilebilmesi amacıyla lavanta tarımının ilçe geneline yaygınlaştırılması çalışmalarına başlanması planlanıyor.