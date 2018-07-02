Lüleburgaz'da, Kürklü, Kanatlı Hayvanlar Festivali



Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ' nin Lüleburgaz ilçesinde Kürklü Kanatlı Hayvanlar Festivali yapıldı.

Lüleburgaz Belediyesi ile Güvercin Kanarya ve Kümes Hayvanları Sevenler Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Kürklü, Kanatlı Hayvanlar Festivali, kapalı pazar yerinde gerçekleştirildi. Bu yıl 15'ncisi gerçekleştirilen festivale geniş bir katılım oldu. Festivalde sergilenen hayvanlar küçük-büyük herkesin ilgi odağı oldu. Festivali gezenler, sergilenen güvercinleri hayranlıkla izledi. Festivale komşu il ve ilçelerden gelen güvercin severler katıldı.

