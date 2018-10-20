Lüleburgaz'da Kore şehitleri anıldı

KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde, 65'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kore Günü etkinliği düzenlendi.

Kore Günü etkinlikleri Lüleburgaz Şehitliği’nde yapılan anma töreni ile başladı. Törene Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Keewon Hong ve Koreli yetkililer de katıldı. Şehitler Anıtı’na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, şehit mezarları ziyaret edildi. Tugay Komutanlığı’nda devam eden programda Kore hakkında sinevizyon gösterisi izlendi. Törenin ardından 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda bulunan Kore Müzesi ve Kore Sergisi gezildi.