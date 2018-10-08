Lüleburgaz'da Güvercin Festivali



Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde Güvercin Festivali yapıldı.

Lüleburgaz Süs Hayvanları Sevenleri ve Yetiştiricileri Derneği tarafından düzenlenen Güvercin Festivali, Kapalı Pazar ve Fuar Alanı'nda gerçekleştirildi. Kurulan stantlarda yüzlerce çeşitli kuş kafesler içerisinde görücüye çıktı. Süs hayvanları festivale gelen çocukların adeta ilgi odağı oldu. Çocuklar dakikalarca süs hayvanlarının başından ayrılmadı. Satışa sunulan süs hayvanları büyükler tarafından kapış kapış satın alındı.