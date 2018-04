Lüleburgaz'da, 'Girişimcilik Ekosisteminin Oyuncuları' konulu seminer

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli)-KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde, Lüleburgaz Belediyesi 2018 İnovasyon ve Tasarım Yılı Etkinlikleri kapsamında, Lüleburgaz Meslek Yüksek Okulunda ‘Girişimcilik Ekosisteminin Oyuncuları’ konulu seminer, Webrazzi Girişim Ofislerini hazırlayan ve sunan, E-Ticaret Çağı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ümit Öncel tarafından gerçekleştirildi.

Ümit Öncel konuşmasına girişimcilerin neden girişimci olduklarını ve kimlerin girişimci olabileceğini anlatarak başladı. Öncel, girişimcilik ekosisteminin oyuncularını şöyle açıkladı: “Girişimciler, eğitim dünyası, takım oyunu, üniversiteler ve diğer eğitim kurumları, kuluçka merkezleri, hızlandırıcı programlar ve iş dünyası girişimcilik ekosisteminin oyuncularındandır.”

Öncel, Girişimcilik Ekosisteminin Oyuncuları Semineri’ndeki konuşmasında girişimcilerin risk alan kişiler olduklarını ve takım oyununun önemini şöyle ifade etti: “Girişimciler risk alırlar. Risk almaya meyilli olanlar içinden çıkan girişimci sayısı her zaman daha fazla olur. Erken yaşlarda alınan risklerin telafi edilme şansları da yüksektir. Girişimcilik istisnalar hariç bir takım işidir. Takım oyunu çok önemli. Hiç kimse her şeyi tek başına yapamaz. Bir işi hayat geçirirken destek olacak birisinin ya da birilerinin de olması lazım. Girişimcilik için bir takım oyununa uyum sağlamak gerekiyor.”

Girişimcilik ekosisteminin bir diğer parçasının da eğitim dünyası olduğunu söyleyen Öncel: “Silikon Vadisinin ilk tohumlarını atan büyük firmaların çoğu Silikon Vadisinin olduğu yerdeki Stanford Üniversitesi’den ilk adımlarını attılar. Girişimcilikle ilgili eğitim veren eğitim kurumları tarafından, teknik bilgilerin yanı sıra gerçek dünyada nelerle karşılaşılacağının anlatılması, projelerin gerçek hayatta nasıl uygulanacağının ifade edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Girişimcilik ekosisteminin oyuncularından kuluçka merkezleri ve hızlandırıcı programların birbiriyle karıştırıldığını söyleyen Öncel, kuluçka merkezleri ve hızlandırıcı programların ayrımını şöyle yaptı: “Kuluçka Merkezleri yola çıkabilmeniz için en temel ihtiyacı karşılıyor. Eğer projenizde bir gelecek görülüyorsa, size gerekli koşullar sağlanıyor. Hızlandırıcı Programlar ile çok karıştırılıyor. Hızlandırıcı programlarda çok serbest bir alan yok. Belirtilen süre bazında hedefler konuluyor. Kademeli, yapılandırılmış bir süreç var. Başlangıcı, gelişmesi ve sonuçları ölçülen bir durum var. Hızlandırıcı programlar kuluçka merkezindeki yumurtadan çıktıktan sonraki süreç olarak da tanımlanabilir. Çalışma ortamı size sağlanıyor ve ufak bir yatırım da yapılıyor. Beklentiler ve rekabet yüksek oluyor. Harekete geçen bir girişimin bir sonraki seviyeye taşınması hedefleniyor. Hızlandırıcı programlar sadece belli bir sektöre odaklı olabilir ve her girişim için uygun olmayabilir, genellikle test edilmiş, doğrulanmış girişimlere fayda sağlar.”

İş dünyasının da girişimcilerin yanında olduğunu söyleyen Öncel konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı: “İş dünyası da girişimcileri destekliyor. Büyüdükçe hantallaşan firmalar, hareket etme yeteneklerini ve yaratıcılıklarını kaybettikleri anlarda takviyeye ihtiyaç duyarlar. Akıllı iş dünyası her zaman girişimcilere yakın olmak ister. Büyük firmalar girişimleri satın alırlar. Girişimlerin içindeki inovatif yaklaşımları çıkaramaz hale geldikleri için kuluçka merkezleri açarlar ve hızlandırma programları oluştururlar.”