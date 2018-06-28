Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde 3 bin 300 kilo atık toplayan okul ve öğrenciler ödüllendirildi.
Lüleburgaz Cumhuriyet İlkokulu, Ramazan Yaman İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'AEEE-Atık Elektrikli Elektronik Eşya-Topluyor' kampanyasına katıldı. Kampanya kapsamında 3 okul, topladıkları 3 bin 300 kilogram elektronik eşyayı belediye teslim etti. Belediye de yetkili firma ile işbirliği içinde gönderilen ürünlere istinaden ödül olarak yollanan malzemeleri okullara dağıttı. Proje kapsamında, Cumhuriyet İlkokulu'na 1 masa tenisi, 13 adet satranç, 288 adet saksıda tohum, Ramazan Yaman İlkokulu'na 1 laptop, 216 adet saksıda tohum, Lüleburgaz Mehmet Akif Ersoy,MTAL'ye 1 masa tenisi, 24 adet satranç, 1 adet spor topu seti hediyeleri Belediye Başkanı Murat Gerenli tarafından dağıtıldı. Gerenli, kampanyaya katılan öğrencileri tebrik etti ve daha yaşanabilir bir çevre için atık bilincinin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Lüleburgaz'da elektronik atık toplayan okullarlar ödüllendirildi
Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde 3 bin 300 kilo atık toplayan okul ve öğrenciler ödüllendirildi. Lüleburgaz Cumhuriyet İlkokulu, Ramazan Yaman İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Mesleki Teknik Anadolu...
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