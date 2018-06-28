Lüleburgaz'da elektronik atık toplayan okullarlar ödüllendirildi



Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde 3 bin 300 kilo atık toplayan okul ve öğrenciler ödüllendirildi.

Lüleburgaz Cumhuriyet İlkokulu, Ramazan Yaman İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'AEEE-Atık Elektrikli Elektronik Eşya-Topluyor' kampanyasına katıldı. Kampanya kapsamında 3 okul, topladıkları 3 bin 300 kilogram elektronik eşyayı belediye teslim etti. Belediye de yetkili firma ile işbirliği içinde gönderilen ürünlere istinaden ödül olarak yollanan malzemeleri okullara dağıttı. Proje kapsamında, Cumhuriyet İlkokulu'na 1 masa tenisi, 13 adet satranç, 288 adet saksıda tohum, Ramazan Yaman İlkokulu'na 1 laptop, 216 adet saksıda tohum, Lüleburgaz Mehmet Akif Ersoy,MTAL'ye 1 masa tenisi, 24 adet satranç, 1 adet spor topu seti hediyeleri Belediye Başkanı Murat Gerenli tarafından dağıtıldı. Gerenli, kampanyaya katılan öğrencileri tebrik etti ve daha yaşanabilir bir çevre için atık bilincinin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

