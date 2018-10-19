Lüleburgaz'da çocuklar 'Altın Top' tiyatro oyunuyla eğlendi

KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde 'Avrupa Yerel Demokrasi Haftası' etkinlikleri devam ediyor.

Ahmetbey Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen 'Avrupa Yerel Demokrasi Haftası' etkinlikleri kapsamında minik öğrenciler için Uçaneller Kukla Evinin oyuncuları 'Altın Top' adlı tiyatro oyununu sahneledi. Ahmetbeyli çocuklar bu oyunu izlerken gönüllerince eğlendi.