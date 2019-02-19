Lüleburgaz'da çıkan yangında 1 kişi öldü

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde evinde yangın çıkan Gülzade İlhan(85), öldü.

Yangın, gece yarısı Lüleburgaz'ın Durak Mahallesi'nde Demirhattı Sokak üzerinde yalnız yaşayan Gülzade İlhan'ın evinde henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi. Alevlerin kısa sürede evi sardığı yangında İlhan'ı komşuları güçlükle evden çıkarırken, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İlhan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İlhan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.