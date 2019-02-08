Lüleburgaz'da 2019 Atatürk’ü Anlama, Anlatma ve Gençlik Yılı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesi Belediyesi tarafından 2019 Atatürk’ü Anlama, Anlatma ve Gençlik Yılı kapsamında ünlü kişilerin katılımıyla lansman gecesi düzenledi.

2016 yılından bu yana her sene farklı bir temalı yıl yapan Lüleburgaz Belediyesi 2019 yılını Atatürk’ün, Milli Mücadeleyi başlatmak üzere Samsun’dan Anadolu topraklarına ayak bastığı gün olan 19 Mayıs 1919’un 100. Yılı olması münasebetiyle “2019 Atatürk’ü Anlama, Anlatma ve Gençlik Yılı” ilan etmişti. Bu kapsamda Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi’nde (LYFA) lansman gecesi gerçekleştirildi.

Lansman gecesi ünlü sunucu Gülgün Feyman’ın moderatörlüğünde başladı. Ardından program İnsan Kaynakları Eğitim Müdürü Dilek Çetin Çivi ile Tesisler Müdürü Samet Servet 2016 yılından beri süre gelen temalı yılların yapılma amacını, 2019 Atatürk’ü Anlama, Anlatma ve Gençlik Yılında neler planlandığından bahsettiler. Sonrasında sunucu Gülgün Feyman, tarihçi yazar Sinan Meydan, gazeteci Kadri Gürsel ve tiyatrocu Zeliha Berksoy hem Atatürk ile hem de temalı yıllar ile görüşlerini katılımcılarla paylaştılar.

Program Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli’nin konuşmasının ardından yapılan özel gösteri ile sona erdi.