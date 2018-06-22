Lüleburgaz'da 14 yıldır aranan şüpheli yakalandı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’nin Vize ilçesinde 'ırza geçme' suçundan 11 yıl kesilmiş cezası suçundan 14 yıldır aranan Ergün K.,'yı polis, çay bahçesinde yakaladı.

Vize'de 2004 yılında 'ırza geçme' suçundan hakkında 11 yıl kesilmiş cezası bulunan Ergün K., ikamet ettiği adreslerden kaçarak izini kaybetti. Polis tarafından her yerde aranan Ergün K.,'nin Lüleburgaz'da olduğu bilgisini aldı. Ergün K.,'yi yakalamak için harekete geçen Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi çay bahçesinde gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan Ergün K., Kırklareli Kapalı Cezaevine konuldu.